Peta setzt Belohnung aus

Die bundesweit aktive Tierschutzorganisation Peta hat hinsichtlich der in Weiher (Kreis Erlangen-Höchstadt) ausgelegten Giftköder eine Belohnung ausgesetzt. Wörtlich heißt es in ihrer Pressemitteilung: "Um die Suche nach dem Tierquäler zu unterstützen, setzt Peta nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise, die zu seiner Verurteilung führen, aus."

Wie die Polizei Erlangen-Land berichtet hatte, hat ein Unbekannter seit Juli 2018 mehrfach Rattenköder auf Privatgrundstücken abgelegt. Im März häuften sich die Vorfälle. Die Polizei stellte bereits mehrere der blauen Köder, die in einer weißen Zellulosehülle eingeschweißt waren, sicher. Die Behörde geht davon aus, dass der Täter im Umfeld der betroffenen Grundstücke wohnt oder einen örtlichen Bezug hat. Die Polizei Erlangen-Land nimmt unter Telefon 09131/760514 Hinweise entgegen. Zeugen können sich auch telefonisch unter 01520/7373341 oder per E-Mail an whistleblower@peta.de bei der Tierschutzorganisation melden - auch anonym. red