Peta gibt 1000 Euro

Im Fall der in Humprechtshausen umgekommenen Hauskatze setzt die Tierschutzorganisation Peta 1000 Euro Belohnung für Hinweise auf den Täter aus. Der Unbekannte hatte einer Katze laut Peta ein Kabel einer Teichanlage um den Hals gewickelt und das Tier in den kleinen Teich geworfen, wo es einfror. Ein Anwohner der Kerbfelder Straße hatte am Dienstag die tote Katze in seinem Gartenteich entdeckt. Die Polizei Haßfurt schließt nicht aus, dass ein Tierquäler am Werk war und ermittelt in alle Richtungen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden und können sich telefonisch unter 0711/8605910 oder per E-Mail bei der Tierschutzorganisation melden - auch anonym. red