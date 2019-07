Pestalozzi-Schule siegreich

Die Fußballer der Kulmbacher Pestalozzi-Schule holten sich mit einem ungefährdeten 2:0-Sieg gegen Stadtsteinach den Sieg im Endrundenturnier der Grundschulen des Landkreises Kulmbach. Ausgetragen wurde die Endrunde in der Dreifachturnhalle der Volksschule Neudrossenfeld.

Die beiden Vorrundenturniere wurden in Neuenmarkt und Neudrossenfeld mit 16 teilnehmenden Grundschulen aus Stadt und Landkreis Kulmbach mit gemischten Mannschaften aus Jungen und Mädchen ausgetragen. Die siegreichen Pestalozzi-Fußballer erhielten T-Shirts, die von der Sparkasse Kulmbach-Kronach und dem Landkreis gesponsert wurden. Die Zweit- und Drittplatzierten erhielten Bälle des Bayerischen Fußballverbandes.

Dank an Hörath

Die Siegerehrung nahm Rektor Michael Zeitler von der Friedrich-von-Ellrodt-Schule vor. Zeitler dankte besonders dem Geschäftsführer des Arbeitskreises Schulsport, Herbert Hörath, der das Turnier wieder bestens vorbereitete und abwickelte. In den Dank schloss Rektor Zeitler auch die beiden Schiedsrichter Markus Pöhlmann und Norbert Barnert mit ein.

Zwei Gruppen

In der Gruppe A waren die Grundschulen von Thurnau, Ziegelhütten, Pestalozzi und Neudrossenfeld, in der Gruppe B gingen Stadtsteinach, Burghaig, Obere Schule und Kasendorf an der Start. In der Gruppenphase setzten sich die Grundschule Stadtsteinach und die Pestalozzi-Schule souverän durch. Im Spiel um Platz 7 gab es zwischen Ziegelhütten und Oberer Schule ein 1:1. Der Gastgeber Neudrossenfeld holte sich mit einem 2:0-Sieg über Kasendorf den fünften Platz. Thurnau holte sich mit einem 4:0-Sieg über Burghaig Platz 3.

Bester Torschütze

Erfolgreichster Torschütze des Turniers war Andrei Coanca (Pestalozzi) mit sieben Treffern, der auch im Endspiel gegen Stadtsteinach beide Tore erzielte. Werner Reißaus