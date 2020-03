Perspektiven für alle Lonnerstadter bieten

In Lonnerstadt und den Ortsteilen Ailsbach, Fetzenhofen und Mailach stellten sich die Bürgermeisterkandidatin der Freien Wähler (FW), Regina Bruckmann, und die Listenkandidaten den Fragen der Bürger. Wie es in einem Pressebericht der FW heißt, waren die Verbesserung der Infrastruktur wie die Sanierung beschädigter Straßen, verkehrsrechtliche Regelungen, die ärztliche Versorgung, die Energiewende und die Schulwegsicherheit dabei häufig genannte Themen. Bei diesen Treffen kamen Spenden in Höhe von 1200 Euro zusammen, die der Feuerwehr Fetzelhofen, der Dorfgemeinschaft Ailsbach, der Dorfgemeinschaft Mailach und dem Kindergarten in Lonnerstadt zugutekommen.

Neben den Bürgergesprächen vor Ort luden die Freien Wähler noch zu einer Wahlveranstaltung ins Gasthaus "Zur Sonne" ein. Im voll besetzten Gasthaus nannte Bruckmann neben der Umsetzung des Gewerbegebietes einschließlich eines Nahversorgungszentrums mit einem medizinischen Versorgungszentrum und einer ökologischen Energieversorgung noch weitere Ziele.

So möchte sie den Lonnerstadter Bürgern jeden Alters Perspektiven für eine generationsübergreifende Zukunft geben und Bauland schaffen, damit junge Familien am Ort bleiben. Ebenso wichtig sei die dringende Verbesserung der Spielplätze, die Sanierung des Kindergartens, die Förderung der Angebote für Senioren, die Unterstützung der Vereine und der Ehrenamtlichen und eine ortsnahe Versorgung. Entsprechend dem Wahlmotto "Gutes pflegen - Neues bewegen" will sich Regina Bruckmann die Zeit nehmen und täglich aktiv und unternehmerisch ausschließlich für die Gemeinde Lonnerstadt arbeiten. red