Personenkult der Rockstars

Mit "Echte Rockstars: Spiel und Ernst in performativen Identitäten des Heavy Metal " ist ein Vortrag überschrieben, der heute um 18.30 Uhr im Senatssaal 1.011 im Kollegienhaus, Universitätsstraße 15 in Erlangen stattfindet.Heavy-Metal-Musiker präsentieren Authentizität als ein wertvolles Gut. Sie vermitteln gerne den Eindruck, dass in dieser Kulturform statt des schönen Scheins der Popwelten zugängliche und unverstellte Echtheit vorherrsche, heißt es in der Einladung der Universität.Gerd Bayer vom Institut für Anglistik und Amerikanistik geht am 25. Juni über die Auseinandersetzung mit filmischem Material den Fragen nach, welche ästhetischen Formen der Selbstdarstellung sich im Personenkult von Rockstars finden lassen, welche Vorstellungen von Maskulinität aus den gewählten Rollen erwachsen und welche (ironische?) Haltung die Rezipienten dabei einzunehmen haben. Weitere Infos gibt es unter www.fau.de/universitaet/das-ist-die-fau/veranstaltungen/wissenschaft-im-schloss/