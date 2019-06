Am Donnerstagvormittag kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Hammelburg einen Mann, der zu Fuß im Altstadtgebiet unterwegs war. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl bestand. Er wurde in eine Haftzelle gebracht und am Freitag nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft an eine Justizvollzugsanstalt zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe überstellt. pol