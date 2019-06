Personalsorgen bei der Polizei

Vor kurzem fand die Hauptversammlung der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Kreisgruppe Coburg-Kronach-Lichtenfels, in der Gaststätte Beckenhaus in Niederfüllbach statt. Vorsitzender Stefan Heinrichs sagte, der Personalkörper werde immer enger und das fehlende Personal beschäftige die GdP schon seit Jahren.

Immer mehr Aufgaben zehrten an der persönlichen Substanz, berichtete der Bezirksvorsitzende Holger Bornkessel. Bekanntlich sei im September 2019 mit einer Personalmehrung bayernweit zu rechnen, um so die Unterbesetzung auszugleichen. Aus diesem Kontingent nehme Ministerpräsident Söder einfach 500 Kollegen heraus, um diese als Grenzpolizisten einzusetzen. Damit sei nichts gegen den Fehlbestand in der Fläche getan. Es könnten dieses Jahr nicht einmal alle Abgänge auf den Dienststellen ausgeglichen werden.

Holger Bornkessel referierte über die neue Dienstpistole HK FSP 9, die Einführung der Bodycam und die Arbeitszeiten. Langjährige Gewerkschaftsmitglieder wurden geehrt. red