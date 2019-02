Personal unterstützt Stiftung

Die während der Personalweihnachtsfeier der Stadtverwaltung Lichtenfels im Dezember durchgeführte Spendenaktion für die Stiftung "Unser Lichtenfels" ergab 524,65 Euro. Bürgermeister Andreas Hügerich rundete den Betrag anschließend auf 700 Euro auf.

Die Stiftung "Unser Lichtenfels" besteht seit gut zwei Jahren. Sie unterstützt Projekte in Lichtenfels zur Förderung des Gemeinwohls. Durch eingegangene Spenden wurde im Jahr 2017 beispielsweise eine Familie mit der teilweisen Kostenübernahme für die Reittherapie ihres Kindes unterstützt. Im Juni 2018 übergab die Stiftung "Unser Lichtenfels" eine Spende an die MS-Gruppe Lichtenfels und half damit bei der Unternehmung von Ausflügen für MS-Erkrankte. Auch die in der Lichtenfelser Innenstadt seit November 2018 aufgebauten Spielgeräte für Jung und Alt kommen von der Stiftung "Unser Lichtenfels".

Wer helfen möchte ...

Alle Spendenbeträge für die Stiftung, und damit sind auch kleinere Beträge gemeint, helfen weiter. Das betont Bürgermeister Hügerich. Wer gerne für die Stiftung "Unser Lichtenfels" spenden möchte, kann sich an Sebastian Müller von der Stadtverwaltung Lichtenfels unter Telefon 09571/795122 oder per E-Mail an sebastian.mueller@lichtenfels.de melden. red