Das Personal der Stadt unternimmt am Mittwoch, 29. Mai, einen Betriebsausflug. Aus diesem Grund sind das Rathaus am Marktplatz, die Tourist-Info im Alten Rathaus sowie die städtischen Kindergärten geschlossen. Das Kulturbüro ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet, da um 15 Uhr eine Museumsführung durch Else Prause stattfindet. sek