Personal passt auf

Ein 39-Jähriger hat am Mittwochvormittag in einem Drogeriemarkt in der Erlanger Innenstadt mehrere Artikel gestohlen. Zunächst entfernte der Mann von einem Hemd das Etikett und wollte damit den Laden verlassen. Aufmerksame Verkäufer nahmen dem Dieb das Hemd wieder ab. Als der Mann den Ausgang passiert hatte, schlug er erneut zu. Aus einer Auslage entnahm der 39-Jährige einen Pack Socken und wollte flüchten, wurde aber erneut festgehalten. Eine Streife nahm sich des Ladendiebs an. Er war mit fast 3,3 Promille erheblich betrunken, teilt die Polizei mit. Ein Verfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet. pol