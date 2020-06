Personal im Klinikum angegriffen

Äußerst ungebührlich führten sich am Donnerstag zwei Personen im Klinikum auf.

Kurz vor 19 Uhr wurde die Polizei informiert, dass eine 57-jährige Frau austickte, weil sie aufgrund der Corona-Regelungen nicht ihren Mann in der Notaufnahme besuchen durfte. Die Frau packte eine Ärztin an den Armen, zog einen Schuh aus und schlug diesen gegen deren Kopf. Außerdem griff sie noch einen Krankenpfleger an.

Beim Eintreffen der Polizei war die 57-Jährige aufbrausend und versuchte, sich durch Tritte und Schläge einer Fesselung zu entziehen. Aufgrund ihres angeschlagenen Gesundheitszustandes musste sie in ärztliche Behandlung gebracht werden. Sie muss sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten.

Kurz vor 20 Uhr wurde die Polizei dann erneut zur Notaufnahme ins Klinikum gerufen, wo diesmal ein amtsbekannter 57-Jähriger randalierte. Beim Eintreffen der Beamten beleidigte der Randalierer diese sowie eine Ärztin und versuchte, nach diesen zu treten. Außerdem bespuckte er einen Polizisten. Er wurde festgenommen. Auch dieser Mann muss sich wegen Widerstandes, Beleidigung und Körperverletzung verantworten. pol