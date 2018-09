Personal fehlt vorne und hinten: 40 Heimplätze können nicht belegt werden

In Weismain betreibt der Regionalverband Coburg des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) ein modernes Seniorenzentrum. MdL Susann Biedefeld, die für den Bezirkstag kandidiert, hatte ihren SPD-Landtagsfraktionskollegen und ASB-Landesvorsitzenden Hans-Ulrich Pfaffmann eingeladen, die Einrichtung zu besuchen.

ASB-Regionalverbandsgeschäftsführer Thomas Schwesinger zeigte auf, dass Personal vorne und hinten fehle und das Akquirieren von Pflegekräften eine gewaltige Aufgabe sei. Die gesetzlich vorgegebene Fachkraftquote sei immer schwerer zu erfüllen. Konsequenz der Nichterfüllung sei, dass ganze Stationen geschlossen werden müssen. Allein im Coburger Raum könnten deshalb 60 Heimplätze, im Landkreis Lichtenfels 40 Heimplätze nicht belegt werden. Um die Mitarbeiter gerecht zu entlohnen, lehne sich der Kreisverband an den TVöD Pflege an und bilde auch aus. Derzeit gebe es in der Einrichtung zwei Auszubildende. Auch wenn der Gedanke der gemeinsamen Pflegeausbildung (Kameralistik) gut sei, gäbe es einiges in der Umsetzung durch den Gesetzgeber zu verbessern. "Der Pflegemangel ist weit vorangeschritten", führte der Geschäftsführer weiter aus. Hinzu komme der Bedarf an Kurzzeitpflegeplätzen. "Wir müssen täglich drei bis vier Anfragen in diesem Bereich abweisen", erklärt Einrichtungsleiter Dirk Förster, denn in der Weismainer Einrichtung könnten Kurzzeitpflegeplätze nur sporadisch eingestreut werden, weil sich solche Angebote nicht rechnen und zudem mit einer hohen Bürokratie verbunden seien, obwohl der Bedarf da ist. Für die Kurzzeitpflege erhalten die Einrichtungen ein Gesamtbudget, welches für alle Pflegegrade gleich ist. Obwohl sich der Großteil der Bewohner den Aufenthalt im Seniorenzentrum aus eigener Tasche leisten könne, seien es 18 Prozent, die auf Sozialhilfe, und damit auf finanzielle Unterstützung des Bezirks Oberfranken angewiesen sind.

Die Weismainer Einrichtung wurde mit einer 97-prozentigen Auslastung konzipiert. Geringe Verschiebungen machen sich bemerkbar, dennoch sei laut Förster die Auslastung gegeben. Auf zwei Etagen werden 61 Bewohner versorgt und betreut.

Vereine bieten Veranstaltungen an

Erfreulich sei, dass von der Bevölkerung die Einrichtung sehr gut angenommen werde. Beispielsweise hielten Vereine Veranstaltungen mit und für die Bewohner ab. Einwohner kämen aber auch gerne in die Cafeteria. "Es sind viele Ehrenamtliche im Einsatz, die mit ihren Aktionen Geldspenden für unsere Einrichtung bringen", freut sich Förster über die Unterstützung.

Um der Pflege auch künftig gerecht zu werden, sieht Hans-Ulrich Pfaffmann die Notwendigkeit eines Staatskonzeptes mit Standards für die ambulante Pflege, die verpflichtend sind, denn ohne ambulante Dienste könnten stationäre Einrichtungen die Herausforderung der Zukunft nicht alleine meistern. Der ASB-Landesvorsitzende geht davon aus, dass rund 25 Prozent der Senioren, die in Heimen wohnen, durchaus auch ambulant versorgt werden könnten, wenn ein stimmiges Konzept vorhanden wäre.

Dirk Förster ergänzte, dass in der Bevölkerung vielen nicht bekannt sei, welche Möglichkeiten es überhaupt im Bereich der Pflege gibt. Verbesserungsbedarf bestehe bei den Voraussetzungen, um eine Nachtpflege anzubieten, für die ebenfalls die Nachfragen zunähmen. Der ASB-Kreisverband baut derzeit eine neue Wohnanlage in Weitramsdorf, im Landkreis Coburg, und könnte dort eine solche anbieten. Da in Weismain die Nachtpflege aber im gleichen Haus wie die stationäre Pflege untergebracht wäre, sei die Einrichtung eines solchen zusätzlichen Angebots nicht möglich, weil beides räumlich voneinander getrennt sein müsse. Dieses Hindernis müsse die Politik aus der Welt schaffen.

Die Altenkunstadter Landtagsabgeordnete Susann Biedefeld meinte: "Hier können sich die Bewohner wohlfühlen und werden sehr gut betreut." red