Personal ertappt drei Ladendiebe

Am Dienstagvormittag wurde ein 71-jähriger Rentner beim Diebstahl von Bier und einem Stollen im Gesamtwert von fünf Euro in einem Lebensmittelgeschäft in der Innenstadt erwischt. Er hatte bereits am Montag vier Flaschen Bier gestohlen. Zwei weitere Männer wurden in anderen Geschäften beim Stehlen von Zigaretten und Wein vom Personal ertappt. pol