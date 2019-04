Persönlichkeit ist Thema im "Nachtcafé"

Im "Philosophischen Nachtcafé" am Dienstag, 2. April, wird darüber nachgedacht, was es bedeutet, eine Persönlichkeit zu sein. Wie wird aus einer Person eine Persönlichkeit und warum gelingt dies nicht jedem? Kann man seine Persönlichkeit selbst ausbilden und sollte man das überhaupt probieren? Oder ist Persönlichkeit vielmehr das Produkt von Umwelt und Genen? Auf diese Fragen geht Jens Wimmers (Universität Bamberg) in seinem Vortrag ein. Das "Café Wissensdurst" in der Forchheimer Stadtbücherei ist der dafür geeignete Rahmen. Dorthin sind alle Forchheimer, die am philosophischen Gedankenaustausch über aktuelle und lebensnahe Themen interessiert sind, um 19 Uhr bei freiem Eintritt eingeladen. red