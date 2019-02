Persönliche Daten: Unsicherheiten auflösen

Spätestens seit 25. Mai 2018 ist mit Inkrafttreten der europäischen Datenschutzgrundverordnung viel Unsicherheit entstanden. Diese Verordnung der Europäischen Union regelt die Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten durch Unternehmen, öffentliche Stellen und auch durch Vereine europaweit einheitlich. Ronald Kaiser, Informationswissenschaftler aus Lichtenfels, wird auf die wichtigsten Änderungen durch die Datenschutzgrundverordnung eingehen. Er erklärt, was Vereine und mittelständische Betriebe jetzt konkret veranlassen müssen, um der neuen Verordnung zu entsprechen. Kaiser erläutert, worauf bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten der Vereinsmitglieder beziehungsweise Kunden besonders zu achten ist. Der Vortrag findet statt am Mittwoch, 20. Februar, um 19 Uhr in der Zehntscheune in Schlüsselfeld, Marktplatz 5. Der Referent wird auf Fragen eingehen. Der Eintritt ist kostenlos. Es laden ein die Kommunale Allianz Drei-Franken-Eck und die Hanns-Seidel-Stiftung. red