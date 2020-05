Persönliche Beratung beim VdK

In ganz Bayern läuft das öffentliche Leben wieder nach und nach an. Auch die Geschäftsstellen des VdK Bayern werden ab Montag, 11. Mai, wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. In der VdK-Geschäftsstelle Bad Kissingen, Pfalzstraße 17A, finden dann wieder persönliche Sozialrechtsberatungen statt. Allerdings ausschließlich nach telefonischer Terminvereinbarung. Denn weiterhin soll die Zahl der Mitglieder, die sich gleichzeitig in den VdK-Räumlichkeiten aufhalten, aus Gründen des Gesundheitsschutzes gering gehalten werden. Deshalb weist der VdK Bad Kissingen ausdrücklich auf die Möglichkeit hin, sich weiterhin telefonisch oder per Mail sozialrechtlich beraten zu lassen. "Wir haben in den letzten Wochen mit diesem Serviceangebot für unsere Mitglieder sehr gute Erfahrungen gemacht", versichert Kreisgeschäftsführerin Michaela Metz. VdK-Mitglieder, die zur Beratung kommen, werden gebeten, die Geschäftsstelle mit Mund-Nasen-Bedeckung zu betreten. Wer einen Termin möchte oder Fragen zum Beratungsangebot hat, kann sich unter Tel.: 0971/ 2359 melden (Montag, Mittwoch, Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Dienstag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr). Per E-Mail: kv-badkissingen@vdk.de . red