Perlen des Barock

Am Sonntag, 16. September, findet im Rahmen des Ebracher Musiksommers ein Gastkonzert im Max-Littmann-Saal statt. Unter der Leitung von Gerd Schaller präsentiert das Orchester, bestehend aus Musikerinnen und Musikern des berühmten Gewandhauses Leipzig, die ganze Bandbreite barocker Musizierlust. Auf dem Programm stehen Werke von Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi sowie Johann Sebastian Bach. Das Konzert findet um 17 Uhr statt. Eintrittskarten sind erhältlich in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 oder per E-Mail: kissingen-ticket@badkissingen.de.sowie in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung. Foto: Mili Cintric