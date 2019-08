Perfekter Schuss - 0,0-Teiler

Dass es in Weismain sehr gute Schützen gibt, zeigte einmal mehr die Preisverteilung zum diesjährigen Hauptschießen. Die Bekanntgabe der Ergebnisse durch die Schießleiter Thomas Henke und Stefan Bleyer sowie die Schützenmeister Tina Lauterbach und Michael Zapf stellte dies unter Beweis.

So war Jörg Will in der Disziplin Adlerscheibe-Freihand der beste Schütze. Einen sehr guten dritten Platz belegte Tina Lauterbach. Beim Schießen auf die Hauptscheibe-Freihand wurde Kathrin Will Zweite und wiederum Tina Lauterbach Dritte. Beim Wettbewerb Glücksscheibe-Auflage zeigte Nikolaus Gack, dass er ein immer noch zielsicherer Schütze ist. Mit seinen 89 Jahren erreichte er den vierten Platz. Beim Schießen auf die Ehrenscheibe-Auflage sicherte sich Peter Münchenbach den dritten Platz.

Das Hauptschießen hatte eine Besonderheit, die sicher nicht so oft vorkommt: Rolf Zapf aus Grub am Forst schaffte beim Zielen für den Wettbewerb Adlerscheibe-Auflage den perfekten Schuss mit einem 0,0-Teiler. Ein Teiler gibt den Abstand des Schusses in hundertstel Millimetern von der Mitte der beschossenen Scheibe an. Dieser Wert wird in der Regel maschinell mit einer Auswertemaschine oder mittels einer elektronischen Scheibenanlage ermittelt.

Klaus Schilhanneck holte sich wie schon im Vorjahr die Stadtscheibe, die er von Bürgermeister Udo Dauer und den beiden Schießleitern überreicht bekam.

Bürgermeister Udo Dauer bezeichnete das Schützenfest als großartiges Sache."Ihr habt euren Schützenverein und die ganze Stadt Weismain hervorragend dargestellt", lobte er die Weismainer Schützengesellschaft und ihre Helfer vom Skiclub, von der Reservistenkameradschaft und der Feuerwehr. Dauer freute sich zudem darüber, dass die Schützen aus der Partnerstadt Bremen-Borgfeld schon Jahrzehnte lang zum festen Bestandteil dieses Festes gehören und auch heuer wieder dabei waren. Roland Dietz