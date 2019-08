Soeben ist der Kriminalroman "Zwei Millionen in kleinen Scheinen" erschienen. Geschrieben hat ihn der aus Bayreuth stammende Drehbuchautors Patrick Lorenz.

Lorenz lässt sein fulminantes Krimidebüt in seiner einstigen Wahlheimat Berlin spielen. Heute lebt der gebürtige Franke wieder in Bayreuth.

Als Autor war er bereits für TV-Formate wie "Küstenwache, "SOKO Köln" oder "SOKO Wismar" tätig.

Zum Inhalt: In Berlin tun sich Abgründe auf. Es läuft schlecht für Nicki Sommer. Erst dreht sein Vater ihm den Geldhahn zu, dann verliert er seinen Job als Barkeeper und muss sich als Versuchskaninchen für Medikamententests über Wasser halten.

Zwielichtiges Angebot

Als er zufällig die Bekanntschaft von Melisa Rakowska macht und sich Hals über Kopf in sie verliebt, lässt Nicki sich auf ein zwielichtiges Angebot ein: Er soll Melisa zum Schein entführen, um ihrem Liebhaber, einem erfolgreichen Schönheitschirurgen, ein saftiges Lösegeld abzuknöpfen.

Doch dieser hat bereits einen Privatdetektiv auf seine Freundin angesetzt - und dann beginnen die Probleme ...

Der Witz des Krimis liegt vor allem in der Überzeichnung der Figuren, deren vertrackte Lage, die - kombiniert mit spektakulären Fehleinschätzungen - immer wieder zu absurden Umständen führt, sodass man sich ein lautes Lachen schwerlich verkneifen kann. Zwischen smarten Dialogen, die an aktuelle Netflixserien erinnern, und einem brillanten Gespür für Situationskomik offenbaren die Protagonisten in "Zwei Millionen in kleinen Scheinen" auch immer wieder Ängste, was der Story eine ungeahnte Tiefe verleiht.

Krimidebüt mit Biss

Drehbuchautor Patrick Lorenz weiß, wie man es macht: Die Handlung springt hin und her, wird nicht immer linear erzählt. So enthüllen sich die Motive der Figuren nur langsam. Ein junges, modernes Krimidebüt mit Biss, zwischen Kiez und Alex, mal lustig, mal dramatisch-düster, mal spannend-schnell. Lorenz ist die perfekte Mischung gelungen. red