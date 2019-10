Perfekt gescheitert

Michael Memmel Satz mit X. Patrick Bulluck ist nicht die neue Stimme Deutschlands. Der 29-jährige Bamberger ist über die "Blind Auditions" bei der Casting-Show "The Voice of Germany" nicht hinausgekommen. Mit der Ballade "Jack's Lament" gelang es ihm nicht, einen der vier Coaches in dem Pro-Sieben-Format zu überzeugen. Und doch: Im Anschluss durfte der Kinderpfleger zeigen, dass er nicht der Mann für die leisen sondern die harten Töne ist und mit seiner Heavy-Metal-Band "Birth of the Wicked" die Zuschauer zum Headbangen bringen. Und so hat der Satz in diesem Fall drei X: Experiment war nix - außer exzellente Werbung für Patricks Band (nächster Auftritt übrigens am 26. Oktober ab 19 Uhr bei der Incubus Night im Jugendzentrum am Margaretendamm).