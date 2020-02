Percussionmusik der ganzen Welt

Die Bad Kissinger Percussion AllStars zeigen am Samstag, 14. März, Percussionmusik aus der ganzen Welt. Beginn ist um 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal. Ehemalige Schüler der Percussionklasse der Städtischen Musikschule Bad Kissingen und der Berufsfachschule für Musik Kronach kommen zu einem Konzert zusammen. Im Programm stehen Werke von Ney Rosauro, Matthias Schmitt und Johann Sebastian Bach. Die Leitung übernehmen Thomas Friedrich, Günther Peppel und Matthias Schmitt. Tickets gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/8048 444 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de). Foto: Stefan Nieland