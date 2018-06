Per Sonderzug zum Schlüsselfelder Bahnhofsfest

Fahren auf dem Führerstand



Auch in diesem Jahr veranstaltet die IG Steigerwaldbahn mit Unterstützung der Stadt Schlüsselfeld und der Fa. Schwarz Bewehrungstechnik zum Winkelmarkt wieder ein Bahnhofsfest in Schlüsselfeld.Unter dem Motto: "118 Jahre Eisenbahn in Schlüsselfeld" ist am Sonntag, 24. Juni, einiges geboten: Zwischen 10 und 16 Uhr präsentieren sich die IG Steigerwaldbahn und DB Cargo auf dem Bahnhofsgelände mit Infoständen über die Berufsausbildung bei der DB, mehreren Lokomotiven und Infotafeln über die Geschichte der Steigerwaldbahn, einer Modellbahnanlage für Kinder, einem Kinder-Eisenbahnspiel, einer Hüpfburg und einem kleinen Eisenbahnflohmarkt. Es ist sogar möglich, einmal auf dem Führerstand einer Diesellok mitzufahren. Auch für Speis und Trank ist gesorgt.Wer mit der Eisenbahn anreisen will, kann den Sonderzug von Bamberg nach Schlüsselfeld nutzen. Abfahrt in Bamberg ist um 9 Uhr. Nach einer gemütlichen Fahrt im historischen Schienenbus wird gegen 11 Uhr der Bahnhof Schlüsselfeld erreicht. Dort haben die Fahrgäste die Möglichkeit, den Winkelmarkt und das Bahnhofsfest zu besuchen. Zusätzlich verkehrt eine Pendelfahrt von Schlüsselfeld (ab 11.25 Uhr) nach Steppach-Pommersfelden und zurück nach Schlüsselfeld (an 13.50 Uhr), bevor um 14.30 Uhr die Rückreise nach Bamberg angetreten wird. Fahrkarten sind bei Heimdecor Ley in Schlüsselfeld oder auch im Zug erhältlich.Weitere Informationen, Fahrzeiten und Fahrkarten gibt es im Internet unter www.steigerwaldbahn.de oder unter Infotelefon 0177/5788405. red