Per Rad zum Auswärtsspiel

Club-Fan Hans Hoffman aus Hagenau hat letzte Saison angekündigt das er im Falle des Aufstieges "seines" FCN zum weitesten Auswärtsspiel in der Bundesliga mit dem Fahrrad hinfahren werde. Seit Sonntagmorgen setzt er seine Ankündigung in die Tat um. Hans plant sechs Tagesetappen zu je hundert Kilometer und möchte am kommenden Freitagabend in Bremen ankommen. Und den Club gewinnen sehen. red