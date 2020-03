Per Rad auf Ordensspur

Das hervorragende Radwegenetz in der Gemeinde Rauhenebrach wird jetzt auch Teil des Leader-Kooperationsprojekts "Zisterzienser-Radtouren". Zuletzt ist die Lücke zwischen Prölsdorf und Falsbrunn geschlossen worden. Unser Bild entstand an anderer Stelle bei Prölsdorf am sogenannten Mühl-Käppela. Foto: Sabine Weinbeer