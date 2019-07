Per Motorrad zum Gottesdienst

Bei wunderbarem Wetter machten sich 21 Bikerinnen und Biker am vergangenen Sonntag zusammen mit Pfarrer Wolfgang Oertel, den Tourleitern Erich Ufer und Rainer Klier auf die 230 Kilometer lange Motorradtour nach Unterfranken. Die mittlerweile 11. Fahrt dieser Art, an der Motorradfahrer aus der Pfarrei Untersteinach, aus Kulmbach und Bayreuth, sogar aus Kronach und Coburg teilgenommen haben, führte nach dem Reisesegen über Geroldsgrün und Bad Lobenstein nach Burgk.

Profil zeigen

In dem Abendmahlsgottesdienst in der kleinsten Kirche Mitteldeutschlands ermutigte Pfarrer Oertel die Teilnehmer Profil zu zeigen und nicht Profil-los zu bleiben. Pfarrer i.R. Herden bedankte sich bei Oertel und den Motorradfahrern für ihr Kommen und hat einen Gegenbesuch in Untersteinach zugesagt.

Nach dem anschließenden Mittagessen im führte der kurvenreiche Weg nach Mödlareuth in das Deutsch-Deutsche Museum, das die Teilung Deutschlands gerade auch mit einer Sonderausstellung "Voll der Osten" dokumentiert. Eine Abendeinkehr in Neufang, bei der sich Pfr. Oertel bei den beiden Tourleitern für die Planung bedankte, rundete den Tag ab.