Per Kugelwurf zum Sieg

Die 12. Awo-Boccia-Stadtmeisterschaften in Stadtsteinach finden am Kerwa-Samstag, 12. Oktober, ab 14 Uhr im Stadtpark statt. Bisher konnten Ingo Koll (drei Mal), Michael Nowack, Gerhard Pöhlmann, Roland Nothaas, Johannes Feike, Marcel Ott, Roland Greulich, Uwe Süß und Klaus Pfändner den vom ehemaligen Landtagsabgeordneten Wolfgang Hoderlein gestifteten Wanderpokal gewinnen.

Die besten drei Erwachsenen erhalten weiterhin jeweils Pokale von Wolfgang Hoderlein und Kinder bis 14 Jahre, die in einer eigenen Gruppe spielen, kämpfen um drei Pokale, die Bürgermeister Roland Wolfrum spendet. Gespielt wird auf der Boccia-Bahn im Stadtpark hinter der Partheimühle. Dabei soll der Spaß im Vordergrund stehen. Bei entsprechendem Zuspruch wird die Bahn geteilt. Die für das Turnier geltenden Regeln werden zu Beginn mit den Teilnehmern abgesprochen. Die Spieler werden in Dreier- oder Vierer-Gruppen die Vorrunde bestreiten. Es folgt eine Zwischenrunde sowie das alles entscheidende Finale. Die Länge der jeweiligen Spielrunden wird kurzfristig in Absprache mit den Spielern festgelegt und hängt von der Teilnehmerzahl und dem Wetter ab. Spielutensilien werden gestellt.

Es gibt keine Startgebühr, aber Spenden zur Unterstützung ihrer Aktivitäten nimmt die Arbeiterwohlfahrt Stadtsteinach gerne entgegen. Als zusätzliches Angebot wird es an der Bahn auch echte Stanicher Kerwa-Bratwürste geben. Die Familie Reuther vom Ratskeller wird einen Lieferservice anbieten. Vor Beginn des Turniers werden Bestellungen aufgenommen.

Informationen gibt es beim Vorsitzenden des Awo-Ortsvereins, Heinz Nowack, unter Telefon 09225/6789. red