Per Klick zum neuen Kurs

Erste Hilfe ist und bleibt ein manueller Vorgang. Bei einer Reanimation beispielsweise muss der Ersthelfer selbst den Brustkorb eines Mitmenschen mit eigener Muskelkraft komprimieren, um den natürlichen Blutkreislauf durch Drücken künstlich aufrechtzuerhalten. Online-Drücken funktioniert ab sofort allerdings bei den Anmeldungen zu Kursen auf der Homepage des Rot-Kreuz-Kreisverbandes Haßberge unter www.kvhassberge.brk.de.

Das Bayerische Rote Kreuz arbeitet nach eigenen Angaben stetig daran, in den täglichen Arbeitsprozess neue Möglichkeiten der Digitalisierung einzubinden. "Mit der neuen Möglichkeit, sich ab sofort direkt über die Homepage für Erste-Hilfe-Kurse anzumelden, verbessern wir unseren Service für unsere Kunden erneut", sagt Ingrid Böllner, Leiterin der Servicestelle Ehrenamt. Mussten Anmeldungen bisher per E-Mail an den Kreisverband oder telefonisch bei der Sachbearbeiterin Bernadette Philipp erfolgen, können Interessenten nun mit ein paar Klicks auswählen, welcher Kurs für sie zeitlich und an welchem Veranstaltungsort infrage kommt und sich ganz einfach online anmelden.

Mehrere Möglichkeiten

Auf der Homepage ist unter der Rubrik "Kurse" eine Übersicht aller bereits feststehenden Termine einzusehen. Interessenten können dort die Art des Erste-Hilfe-Kurses auswählen, beispielsweise ob sie einen kompletten Kurs mit neun Unterrichtseinheiten benötigen (wie etwa Fahranfänger) oder ob sie ein spezielles Angebot nutzen wollen, zum Beispiel den dreieinhalbstündigen Kurs für die "Generation 50 plus" oder einen Kurs, der Erste Hilfe beim Kind zum Inhalt hat.

Zu den Kursen gibt es ausführliche Informationen zum Inhalt, dem Veranstaltungsort, der Uhrzeit und den Kosten. red