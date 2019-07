Lebensmittel im Wert von rund zwölf Euro entwendete eine 44-Jährige am Mittwoch um 19.10 Uhr aus einem Supermarkt in der Kronacher Straße. Polizeibeamte konnten die Diebin dank einer Personenbeschreibung kurze Zeit später erwischen. Die Frau gab den Diebstahl zu. Bei der Überprüfung konnten die Polizisten außerdem einen offenen Haftbefehl feststellen und transportierten die Frau in die nächste Justizvollzugsanstalt.