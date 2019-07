Per Bus zum Fest

Auch in diesem Jahr verkehrt neben dem Freischießen-Express, mit dem die Bürger des Landkreises entspannt und sicher die Hofwiese erreichen und wieder nach Hause zurückkehren können, speziell für alle Kronacher die Freischießen-Sonderlinie des Stadtbusses.

Die Stadtverwaltung hat sich heuer die eine oder andere Verbesserung einfallen lassen und aufgrund veränderter Festzeiten Anpassungen vorgenommen - zum einen wegen der Baustelle an der B 85 in Nähe des Festgeländes und zum anderen, weil sich die Parksituation im Umgriff des Festes verschärft hat.

Neu ist, dass der Stadtbus alle großen Parkplätze anfährt, im Einzelnen den Parkplatz am Busbahnhof, den Europabrückenparkplatz, die Parkplätze am Schulzentrum und am Crana Mare sowie den Kaulangerparkplatz. Auf diese Weise entsteht ein Park-and-ride-System, von dem insbesondere die aus dem Rodachtal anreisenden Festbesucher profitieren können. Dadurch gibt es in diesem Jahr erstmals auch eine Hinfahrtmöglichkeit zum Schützenplatz.

Reduzierter Fahrpreis

Neu ist auch der Einsatz großer Busse anstelle der Kleinbusse, die üblicherweise im Stadtbusbetrieb eingesetzt werden. Lukrativ ist auch der reduzierte Fahrpreis von zwei Euro (vorher 3,50 Euro) für Erwachsene und 1,50 Euro (früher 3 Euro) für Schüler, Studenten und Rentner.

Der Bus fährt an allen Festtagen, also vom 8. bis einschließlich 18. August. Die Hinfahrt startet um 19.00 Uhr am Parkplatz an der Europabrücke. Der Bus fährt folgende Haltestellen an: Flügelbahnhof, Konrad-Popp-Platz, Evangelisches Altenheim, Parkplatz am Schulzentrum, Haltestellen an den Kreuzungen Innerer Ring/Jakob-Degen-Straße und Innerer Ring/Kaulangerstraße, Parkplatz am Erlebnisbad Crana Mare, die Haltestellen Heimkehrersiedlung, BRK-Seniorenhaus, Frankenwaldklinik, die Haltestelle an der Kreuzung Friesener Straße/Strau, den Kaulangerparkplatz sowie die Haltestellen an der Lucas-Cranach-Schule, am Marienplatz und die Endstation Ki-no/Schwedenstraße.

Rückfahrten gibt es von Montag bis Donnerstag und sonntags jeweils eine, um 0.00 Uhr. Die Sonderlinie fährt beim Schützenhaus, an der Straße nach Seelach ab in Richtung Busbahnhof und Europabrückenparkplatz. Freitags und samstags (9. und 10. bzw. 16. und 17. August) werden zwei Rückfahrtmöglichkeiten um 23.30 und um 1.00 Uhr angeboten. red