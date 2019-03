Pensionspferdebetrieb: Was man wissen sollte

Der Bayerische Bauernverband bietet am Donnerstag, 4. April, eine Veranstaltung "Aktuelles für den Pensionspferdebetrieb" an. Themen sind Datenschutzgrundverordnung, Anspruch auf Betriebshilfe, Verfügbarkeit und Preise für Heu, bauliche Auflagen für Festmistlager. Beginn ist um 13 Uhr im Gasthof "Kaltenhausen" (Göring) in Fesselsdorf 15. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung bis Montag, 1. April, unter Telefon 0951/965170 bei F. Hahn erbeten. red