"Pennerrock" als Graffiti

Was die Intention eines Graffiti-Sprühers war, der mit "Pennerrock" eine Unterführung in Bischofsheim "verzierte", liegt noch im Dunkel. Der angerichtete Schaden indes beträgt rund 1000 Euro. Wie die Polizei berichtete, wurde am Sonntag von einem Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass die Unterführung der Brücke zwischen B 279 und Staatsstraße 2288, bei der mittleren Abfahrt nach Bischofsheim, Richtung Hochrhönstraße, mit dem Graffiti-Schriftzug "Pennerrock" besprüht wurde. Wer kann Hinweise geben? pol