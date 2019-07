Im Ferienprogramm der Stadtbibliothek Hammelburg gibt es am Donnerstag, 8. August, von 15 bis 16 Uhr Informationen über die faszinierende Welt der pelzigen Honigtiere. So eine Biene ist ein Wunder, sie wiegt nicht mal ein halbes Gramm und fliegt mit 30 km/h durch die Luft. Wer Lust hat, kann danach noch beim Bienen-Basteln mitmachen. Die Veranstaltung ist für Kinder ab acht Jahren gedacht. Eine vorherige Anmeldung zu dem Ferienprogramm in der Bibliothek ist erforderlich, Tel. 09732/902 433. sek