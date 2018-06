Pegnitz dreht Spiel gegen Türkischen SV

Der Türkische SV Erlangen hat nach einem Sieg gegen die SpVgg Reuth und einer Niederlage gegen den FC Röthenbach die zweite Pleite im dritten Spiel der Relegation zur Fußball-Kreisklasse ER/ PEG kassiert und bleibt A-Klassist. Der Drittplatzierte der A-Klasse 1 führte zwar gegen den Vertreter der A 5, musste sich aber noch geschlagen geben. Damit ist die Saison 2017/18 endgültig beendet.



Türk. SV Erlangen -

FC Pegnitz 1:2

Die Erlanger kamen auf dem Platz des FC Schnaittach vor nicht besonders vielen Zuschauern besser in die Partie, doch der Pegnitzer Keeper hielt sich schadlos, ehe seine Vorderleute das Kommando übernahmen. Zwei gute Möglichkeiten in der zehnten Minute und kurz vor der Pause hätten ein Führung des FC gerechtfertigt.

Die Türken erwischten auch im zweiten Durchgang den besseren Start. Da Markus Uyar zwei Mal scheiterte, musste ein Elfmeter nach Foul von Christopher Bickel an Wassim Nakshabndi her, den Orhan Celik verwandelte (61.). Pegnitz wachte wieder auf. Der eingewechselte Fabian Späth schoss TSV-Verteidiger Fatih Kaya an die Hand - erneut Strafstoß: Christian Maier traf vom Punkt zum 1:1 (70.). Das war die Wende: Einen Kopfball von Daniel Ziegler parierte Resul Kocak zwar, doch im Nachschuss traf der FCler zum 1:2 (80.), das Pegnitz nach "Gelb-Rot" gegen Ersin Kocak (85.) nicht mehr hergab. red