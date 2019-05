Pegel sollten zurückgehen

Die Pegel von Aisch, Aurach und Schwabach können bis heute Vormittag teilweise Meldestufe 2 erreicht haben. Das meldete gestern der Hochwassernachrichtendienst Bayern. Das bedeutet, dass auch in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt mit der Überflutung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie leichten Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen zu rechnen ist. Viel weiter sollte das Hochwasser jedoch nicht steigen.

Erster Einsatz schon am Montag

Bereits am Montagabend musste die Feuerwehr Aisch zu einigen Einsätzen wegen überfluteter und verschmutzter Straßen ausrücken. Allerdings war daran kein übergelaufenes Gewässer Schuld, sondern der Starkregen, den die Kanäle zunächst nicht fassen konnten. Gegen 18 Uhr wurden sämtliche Gullydeckel in der Seegarten- und Weiherstraße geöffnet, um das Abfließen des Wassers zu beschleunigen. Kurz darauf mussten die Einsatzkräfte die Kreisstraße Richtung Medbach reinigen, die mit Schlamm überflutet war. Dazu wurde die Straße vom Kreisbauhof eine knappe Stunde für den Verkehr gesperrt. Auch in Adelsdorf war die Feuerwehr im Einsatz.

Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes sollen die Regenfälle im Laufe des Mittwochs abklingen. lkb