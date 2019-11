Pegasus-Fahrrad "bekommt Flügel"

Auf ein schwarzes Fahrrad der Marke Pegasus hatte es ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 6 und 18 Uhr abgesehen. Das Rad stand verschlossen am Bahnhof und wurde in diesem Zeitraum entwendet. Das Schloss war mit roher Gewalt aufgebrochen worden. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizei in Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol