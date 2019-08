Ein unversperrt vor dem Gebäude einer Fahrschule in der Färbergasse in Burgebrach abgestelltes orange-blaues Pedelec, Marke Zündapp/Green S 10, im Wert von etwa 1000 Euro entwendete ein Unbekannter. Der Diebstahl ereignete sich am Mittwochabend zwischen 19.30 und 20.30 Uhr. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land.