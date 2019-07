Pedelec ist schneller, als die Polizei erlaubt

Am Dienstagabend fiel einer Streife der Polizei Coburg in der Rodacher Straße ein Pedelec-Fahrer auf, der augenscheinlich zu schnell unterwegs war. Der 27-jährige Fahrer wurde angehalten und samt Pedelec einer ganzheitlichen Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass an dem Pedelec Manipulationen vorgenommen worden waren, wodurch die Geschwindigkeitsbegrenzung von 25 km/h aufgehoben war. Somit wurden technisch wesentlich höhere Geschwindigkeiten möglich. Außerdem lagen gegen den Fahrer zwei Haftbefehle vor, wie die Beamten feststellten. Sie unterbanden die Weiterfahrt und stellten das Pedelec vor Ort sicher. Gegen den 27-Jährigen wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. pol