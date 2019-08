Pedelecfahren ist anspruchsvoll. Das musste eine 57-jährige Frau am Samstag gegen 22 Uhr erfahren, als sie in der Lichtenfelser Straße in Neuensorg in Richtung Sonnefeld fuhr. Am Ortsausgang wollte die Frau von der Fahrbahn auf den Radweg wechseln. Dabei geriet sie unglücklich mit dem Vorderrad an den abgesenkten Bordstein, woraufhin sie stürzte.

Wie die Polizeiinspektion Neustadt mitteilt, verletzte sich die Frau dabei so schwer, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. pol