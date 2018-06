Pedelec-Fahrerin fliegt über Motorhaube

Eine Ford-Fahrerin übersah am Mittwochmorgen eine Frau, als diese in der Sodenstraße gerade auf ihr Pedelec aufsteigen wollte. Der Wagen erfasste die Pedelec-Fahrerin und diese wurde durch die Wucht des Aufpralls über die Motorhaube des Ford Focus geschleudert. Da sie im Anschluss über Schmerzen im Knie klagte, wurde die Frau vorsorglich vom hinzugerufenen Rettungsdienst ins Klinikum Bamberg gebracht. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird von der Polizei auf rund 2500 Euro geschätzt.