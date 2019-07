Ein 62-jähriger Mann ist am Sonntag mit seinem Pedelec stadtauswärts gefahren. Dabei blieb er, ohne Fremdbeteiligung, an einem Straßenschild hängen und stürzte. Beim Sturz verletzte er sich an der Schulter und wurde zur Behandlung in ein Bad Neustädter Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei Bad Kissingen mit. pol