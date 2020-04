Pedelec-Fahrer fährt betrunken gegen Auto

Weil ein Pedelec-Fahrer in der Grafensteinstraße gegen ein geparktes Auto gefahren ist, wurde am Montagnachmittag gegen 17 Uhr die Polizei hinzugerufen. Wie sich herausstellte, war der 45-Jährige betrunken. Ein Test ergab 1,02 Promille. Der Gesamtschaden beträgt etwa 3000 Euro.

Verwirrte Frau kratzt und beißt Beamten Am Montagmittag gegen 13.30 Uhr wurde die Polizei wegen einer im Treppenhaus schreienden Frau in den Stadtteil Wunderburg gerufen. Zudem hatte die Frau eine Nachbarin angegriffen. Die offenbar verwirrte 50-Jährige ging auf die Beamten los, biss und kratzte und wurde gefesselt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Beamten wurden leicht verletzt.

Einbruch in Auto, aber nichts gestohlen Am Distelweg wurde am Sonntag zwischen 1.30 Uhr und 21 Uhr ein Seat Leon aufgebrochen und durchwühlt. Kofferraum und Handschuhfach standen offen, gestohlen wurde aber nichts. Geöffnet wurde das Auto vermutlich durch einen Verstärker. Hinweise nimmt die Polizei unter 0951/9129-210 entgegen. Mit E-Scooter ohne Kennzeichen unterwegs Sonntagfrüh um 10 Uhr wurde in der Kunigundenruhstraße ein 22-jähriger Mann mit einem E-Scooter kontrolliert, weil er kein Versicherungskennzeichen angebracht hatte. Der Mann musste den Scooter stehenlassen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Außenspiegel angefahren und geflohen Der linke Außenspiegel eines in der Ottostraße geparkten grauen VW Golf wurde zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 15 Uhr, angefahren. Der unbekannte Verursacher fuhr ohne den Schaden zu melden davon. An dem Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Die Polizei erbittet sich Hinweise auf den Verursacher unter der Telefonnummer 0951/9129-210. Mann fährt mit unversichertem Auto Montagmittag gegen 13.30 Uhr wurde die Polizei über einen 32-jährigen Autofahrer mit entstempeltem Kennzeichen informiert. Obwohl der Opel am Freitag entstempelt worden war, fuhr der Mann aus dem Landkreis Bamberg zur Zulassungsstelle in die Ludwigstraße. Der Fahrer muss sich wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Autoschlüssel sowie die beiden Zulassungsbescheinigungen wurden von der Polizei sichergestellt. pol