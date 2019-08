In der Jahnstraße wurde ein weißes Pedelec der Marke Haibike gestohlen. Das Rad stand in der Zeit von Sonntag, 22.30 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, gesichert mit einem Spiralschloss auf einem Fahrradanhänger. Es hat einen Wert von 1200 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder auf den Verbleib des Mountainbikes geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol