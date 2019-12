Pedale verwechselt: Sachschaden

Eine Daimler-Fahrerin fuhr am Mittwochmorgen in der Lessingstraße, als ihr eine BMW-Fahrerin entgegen kam. Beide Fahrzeugführerinnen hielten kurz an. Dann verwechselte die BMW-Fahrerin jedoch das Gas- mit dem Bremspedal, beschleunigte und fuhr an dem Daimler vorbei. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt, der Schaden beträgt circa 3500 Euro. Die Personalien wurden ausgetauscht. pol