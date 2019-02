Pdenco und Co.: Was man über spanische Windhunde wissen sollte

Den Anforderungen, die jagdlich geführte Windhunde an ihre Halter stellen, widmet sich ein Seminar am Sonntag, 24. Februar, von 10 bis 16 Uhr im Erlebniszentrum für Mensch und Hund in Neuenmarkt. Mit aktuellen Bildern, interessantem Filmmaterial und Informationen aus Spanien stellt die Kulturwissenschaftlerin Karin Dohrmann die verschiedenen Jagdeinsätze spanischer Windhunde vor, die so schon in der Antike praktiziert wurden und in ihrer ursprünglichen Form bis heute in Spanien überdauert haben. Verhaltensauffälligkeiten, die diese Hunde aus ihren Alltagserfahrungen mitgebracht haben, werden erklärt und somit Licht in die dunkle Vergangenheit der spanischen Windhunde gebracht. Das Seminar unterhält und informiert mit Hintergrundinformationen, Basisübungen und beeindruckenden Bildern. Karin Dohrmann, Autorin des (inzwischen vergriffenen) Buches "Windhunde aus Spanien", lebt und arbeitet in Steinhöring. Mit ihren zwei Galgos und zwei Podenco-Mixen aus Spanien sowie einer Reihe von Pflegehunden hat sie viele Facetten und Verhaltensprobleme von Hunden aus dem Tierschutz im Alltag erleben dürfen. Sozialverträgliche Hunde, die den Ablauf des Seminars nicht stören, dürfen mitgebracht werden. Anmeldung unter Telefon 09227/902527, Mobil 0171/8067525 oder info@erlebniszentrum-hund.de. red