PC-Kurs in der Dreiberg-Schule

Der nächste PC-Kurs des Bündnisses für Familien und Senioren in Knetzgau findet am Mittwoch, 28. November, in der Dreiberg-Schule statt. Der Kurs zum Thema "Datensicherung und -schutz" beginnt um 18.3...