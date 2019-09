Einladung ergeht zur Pautzfelder Kirchweih vom 27. bis 30. September. Beim Kirchweihbaum-Aufstellen am Samstag ab 14 Uhr sowie dem "Betzn-Austanzen" am Montag ab 17.30 Uhr werden alte Traditionen wieder lebendig. An allen Tagen ist rund um das Gemeindehaus für das leibliche Wohl bestens gesorgt. An den Abenden jeweils Barbetrieb. Für die Kinder ist ein Schaustellerbetrieb vor Ort. red