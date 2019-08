Pausenhof in Obertheres wird aufgemöbelt

Gut 260 000 Euro investiert die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Theres in die Neugestaltung des Pausenhofes der Johann-Peter-Wagner-Schule in Obertheres. Bei der Gemeinschaftsversammlung stellte der Vorsitzende, Bürgermeister Matthias Schneider aus Theres, den Plan dafür vor.

Wie bereits berichtet, errichtet die Gemeinde Theres eine neue Turnhalle und ein Dorfgemeinschaftshaus westlich der Schule und gestaltet im kommenden Jahr für rund 1,2 Millionen Euro auch das Umfeld, das bis zur Schule und zur Kindertagesstätte reicht, völlig neu. Der Pausenhof der Schule erhält gepflasterte und asphaltierte Flächen sowie Plätze, die eine wassergebundene Decke erhalten. Der nördliche Teil wird durch bestehende und neue Bäume, ein großes Schattendach, Sitzgelegenheiten, ein Hochbeet und einen Chillout-Bereich gestaltet. Das Gelände im Süden wird mit begrünten Hügeln neu modelliert, wobei auch Aufenthaltsmöglichkeiten, Lernbereiche und Blumenwiesen vorgesehen sind.

Sehr hohe Förderung

Wie Matthias Schneider mitteilte, lägen die Kosten für den Pausenhof für die VG Theres bei 445 000 Euro. Abzüglich einer sehr hohen Förderung des Amtes für ländliche Entwicklung Unterfranken und einschließlich der Baunebenkosten müsse die VG aber schließlich nur gut 260 000 Euro finanzieren. Damit zeigte sich die Versammlung einverstanden.

Wie der Vorsitzende weiter mitteilte, werde die Schule in Obertheres heuer an das Glasfasernetz angeschlossen. Zudem erhalte die Schule in Gädheim im Herbst E-Screens, IPads für die gesamte Klasse und den Lehrer sowie Halterungen für die IPads, die als Dokumentenkameras verwendet werden könnten, für rund 30 000 Euro.

Zum 31. Juli ist der bisherige Datenschutzbeauftragte Sascha Müller bei der VG Theres ausgeschieden. Daher ernannte die Versammlung Ludwig Hahn zum neuen Datenschutzbeauftragten und den neuen EDV-Mitarbeiter Matthias Asbach zum stellvertretenden Datenschutzbeauftragten. ul