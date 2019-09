Im Rahmen der Museumsnacht bietet das Grünflächenamt eine Baumführung an. Im Hofgarten gedeihen viele exotische Bäume. Wer kennt schon Gewächse wie Paulownie oder Zerreiche? Die Veranstaltung "Baum - Arten - Vielfalt " mit Forsttechniker Stephan Just findet am Samstag, 7. September, ab 15 Uhr statt. red