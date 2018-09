Paulownie, Zerreiche und weitere Exoten

Im Rahmen der Museumsnacht bietet das Grünflächenamt eine Baumführung an. Im Hofgarten gedeihen viele exotische Bäume. Wer kennt schon solche Gewächse wie Geweihbaum, Tulpenbaum, Trompetenbaum, Paulownie, Schnurbaum, Zerreiche oder Scharlacheiche? Die Veranstaltung "Baum - Arten - Vielfalt " findet statt am Samstag, 8. September, um 15 Uhr. Treffpunkt ist am Theater Reithalle. Der Referent ist Stephan Just, Forsttechniker. red