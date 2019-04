Paul Maar liest aus "Der kleine Troll Tojok"

Am Freitag, 26. April, um 16 Uhr liest Paul Maar in der Stadtbücherei (Obere Königstraße 4a) aus seinem neuen Buch "Der kleine Troll Tojok". Die Lesung ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Kartenvorverkauf in der Stadtbücherei und in der Buchhandlung Collibri. Kartenreservierung unter: info@stadtbuecherei-bamberg.de. red